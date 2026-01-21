Championnats de France jeunes de bosses Châtel

Championnats de France jeunes de bosses

Au sommet du télésiège du Linga Châtel Haute-Savoie

Épreuve de bosses en single pour les jeunes filles et garçons (catégories minimes, benjamins et poussins).

Au sommet du télésiège du Linga Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr

English : French National Championships of moguls skiing for youngsters

Single moguls skiing competition for girls and boys (minimes, benjamins and poussins categories).

