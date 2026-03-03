Championnats de France junior de natation artistique Schiltigheim

Championnats de France junior de natation artistique

9 rue de Turenne Schiltigheim Bas-Rhin

Du 7 au 12 avril 2026, le Centre nautique de Schiltigheim accueille les Championnats de France Juniors de Natation Artistique.

Cette compétition fédérale majeure réunira les meilleurs clubs français autour d’épreuves variées chaque jour solos, duos, équipes, en catégories féminines et mixtes.

L’évènement est ouvert à tous. Venez découvrir un sport spectaculaire, exigeant et artistique.

Sur place, profitez d’un espace snacking et boissons pour accompagner votre journée.

Venez nombreux encourager le Ballet Nautique de Strasbourg et vivre un moment fort de haut niveau.

Billetterie en ligne. .

