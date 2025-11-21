Championnats de France Open de nage en Eau Froide Saint-Louis

Championnats de France Open de nage en Eau Froide

Vendredi 2026-01-09 14:00:00

2026-01-10 16:00:00

2026-01-09 2026-01-11

Saint-Louis, Capitale de la Nage en Eau Froide

Préparez-vous à un spectacle insolite et exigeant ! Du 9 au 11 janvier 2026, Saint-Louis accueillera les prestigieux Championnats de France de nage en eau froide.

Le Centre Nautique Pierre de Coubertin sera le théâtre de trois jours de compétition intense où les meilleurs athlètes de la discipline s’affronteront dans des conditions extrêmes. La nage en eau froide — également appelée nage hivernale ou eau glacée — exige des nageurs une condition physique hors pair, une préparation mentale rigoureuse et un équipement particulièrement soigné.

Venez assister à cet événement spectaculaire et encourager ces athlètes hors normes, tout en dégustant crêpes, bretzels et vin chaud ! 0 .

4 rue Saint-Exupéry Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 6 12 21 59 76 comitenatation68@gmail.com

