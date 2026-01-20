Championnats départementaaux d’haltérophilie Salle d’Haltérophilie Tulle

Championnats départementaaux d’haltérophilie

Début : 2026-01-24

Compétition d’haltérophilie .

Salle d’Haltérophilie 36 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 60 72

