Championnats départementaux club et poney Lycée agricole Armand Fallières Nérac
Championnats départementaux club et poney Lycée agricole Armand Fallières Nérac dimanche 5 avril 2026.
Championnats départementaux club et poney
Lycée agricole Armand Fallières 817 Route de Francescas Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Les championnats départementaux d’équitation arrivent à Nérac !
Les 5 et 6 avril 2026, le Lycée Agricole Armand Fallières de Nérac accueille les Championnats Départementaux CSO Club & Poney du Lot-et-Garonne, organisés par le Comité Départemental d’Équitation. Pendant deux jours, les meilleurs cavaliers clubs et poneys du département s’affronteront sur les parcours de saut d’obstacles dans une ambiance sportive et conviviale.
À l’occasion du Cheval de Pâques, le public est invité à venir profiter de nombreuses animations exposants, chasse aux œufs, buvette et restauration sur place. Un rendez-vous familial et festif pour découvrir l’équitation et encourager les cavaliers du Lot-et-Garonne.
Dimanche 5 avril et lundi 6 avril 2026
Lycée Agricole Armand Fallières Nérac
Entrée libre
Venez nombreux encourager les cavaliers et passer un week-end au rythme du sport et des chevaux! .
Lycée agricole Armand Fallières 817 Route de Francescas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cde47.treso@gmail.com
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English : Championnats départementaux club et poney
L’événement Championnats départementaux club et poney Nérac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Albret
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