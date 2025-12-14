CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE CROSS-COUNTRY Plaine des Jeux de Montflourès Béziers

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE CROSS-COUNTRY

Plaine des Jeux de Montflourès 846-1012 Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Tout au long de la journée, 600 coureurs, licenciés dans l’Hérault, tenteront de se qualifier pour les Championnats régionaux.

Le Comité Départemental de l’Hérault d’Athlétisme organise, sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme, avec le concours, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, les Championnats Départementaux de Cross-Country.

Des U10 à Masters, toutes les catégories seront représentées avec la possibilité de faire des Cross courts ou longs. .

English :

Over the course of the day, 600 Hérault-registered riders will attempt to qualify for the regional championships.

