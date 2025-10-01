Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC)- Départ du Junior Femmes 12,,2 km Allex

Allex Drôme

Début : 2025-10-01 09:30:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Les championnats d’Europe de cyclisme sur route en Drôme Ardèche se dérouleront du mercredi 1er octobre au dimanche 5 octobre 2025. Plusieurs courses auront lieu au départ d’Allex, de Loriol-sur-Drôme, d’Etoile-sur-Rhône […]

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes organisation@bdao.info

English :

The European Road Cycling Championships in Drôme Ardèche will take place from Wednesday October 1 to Sunday October 5, 2025. Several races will take place starting from Allex, Loriol-sur-Drôme, Etoile-sur-Rhône […]

German :

Die Europameisterschaften im Straßenradsport in der Region Drôme Ardèche finden von Mittwoch, dem 1. Oktober, bis Sonntag, dem 5. Oktober 2025, statt. Es werden mehrere Rennen stattfinden, die in Allex, Loriol-sur-Drôme, Etoile-sur-Rhône […] starten

Italiano :

I Campionati europei di ciclismo su strada della Drôme Ardèche si svolgeranno da mercoledì 1 ottobre a domenica 5 ottobre 2025. Diverse gare si svolgeranno a partire da Allex, Loriol-sur-Drôme, Etoile-sur-Rhône […]

Espanol :

Los Campeonatos de Europa de Ciclismo en Carretera de Drôme Ardèche se celebrarán del miércoles 1 de octubre al domingo 5 de octubre de 2025. Se celebrarán varias carreras con salida desde Allex, Loriol-sur-Drôme, Etoile-sur-Rhône […]

L’événement Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC)- Départ du Junior Femmes 12,,2 km Allex a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme