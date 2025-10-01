Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC) Livron-sur-Drôme

Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC) Livron-sur-Drôme mercredi 1 octobre 2025.

Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC)

Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-01

Terre de cyclisme par excellence, la Drôme et l’Ardèche accueillent chaque année de grandes compétitions.

.

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 courrier@mairie-livron.fr

English :

A land of cycling par excellence, Drôme and Ardèche host major competitions every year.

German :

Die Drôme und die Ardèche sind das Radsportland schlechthin und richten jedes Jahr große Wettkämpfe aus.

Italiano :

Terra di ciclismo per eccellenza, la Drôme e l’Ardèche ospitano ogni anno importanti competizioni.

Espanol :

Tierra de ciclismo por excelencia, Drôme y Ardèche acogen cada año grandes competiciones.

L’événement Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC) Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme