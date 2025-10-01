Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC) Livron-sur-Drôme
Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC) Livron-sur-Drôme mercredi 1 octobre 2025.
Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC)
Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-05
2025-10-01
Terre de cyclisme par excellence, la Drôme et l’Ardèche accueillent chaque année de grandes compétitions.
Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 courrier@mairie-livron.fr
English :
A land of cycling par excellence, Drôme and Ardèche host major competitions every year.
German :
Die Drôme und die Ardèche sind das Radsportland schlechthin und richten jedes Jahr große Wettkämpfe aus.
Italiano :
Terra di ciclismo per eccellenza, la Drôme e l’Ardèche ospitano ogni anno importanti competizioni.
Espanol :
Tierra de ciclismo por excelencia, Drôme y Ardèche acogen cada año grandes competiciones.
