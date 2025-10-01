Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC) Loriol-sur-Drôme

Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC) Loriol-sur-Drôme mercredi 1 octobre 2025.

Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC)

Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Les championnats d’Europe de cyclisme sur route en Drôme Ardèche se dérouleront du mercredi 1er octobre au dimanche 5 octobre 2025. Plusieurs courses auront lieu au départ d’Allex, de Loriol-sur-Drôme, d’Etoile-sur-Rhône […]

.

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes organisation@bdao.info

English :

The European Road Cycling Championships in Drôme Ardèche will take place from Wednesday October 1 to Sunday October 5, 2025. Several races will take place starting from Allex, Loriol-sur-Drôme, Etoile-sur-Rhône […]

German :

Die Europameisterschaften im Straßenradsport in der Region Drôme Ardèche finden von Mittwoch, dem 1. Oktober, bis Sonntag, dem 5. Oktober 2025, statt. Mehrere Rennen werden von Allex, Loriol-sur-Drôme, Etoile-sur-Rhône […] ausgetragen

Italiano :

I Campionati europei di ciclismo su strada della Drôme Ardèche si svolgeranno da mercoledì 1 ottobre a domenica 5 ottobre 2025. Diverse gare si svolgeranno a partire da Allex, Loriol-sur-Drôme, Etoile-sur-Rhône […]

Espanol :

Los Campeonatos de Europa de Ciclismo en Carretera de Drôme Ardèche se celebrarán del miércoles 1 de octubre al domingo 5 de octubre de 2025. Se celebrarán varias carreras con salida desde Allex, Loriol-sur-Drôme, Etoile-sur-Rhône […]

L’événement Championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025 Drôme Ardèche (UEC) Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme