CHAMPIONNATS D’EUROPE MASTER DU CHEVAL IBÉRIQUE 2025 ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque

CHAMPIONNATS D’EUROPE MASTER DU CHEVAL IBÉRIQUE 2025

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-16

Rendez-vous au Pôle Européen du Cheval !

Du 12 au 16 novembre 2025, le Pôle Européen du Cheval (Le Mans) accueillera la Finale Européenne des Masters du Cheval Ibérique (MCI) , un événement unique en Europe, à la croisée du sport de haut niveau, de la culture équestre ibérique, et d’une ambiance de championnat international.

Plus de 10 nations européennes s’affronteront lors d’épreuves de dressage dont certaines en musique, portées par des cavaliers vêtus de leurs tenues traditionnelles espagnoles ou portugaises.

la finale 2025 est très attendue pour ce cavaliers professionnels et amateurs. La délégation française, après une médaille d’argent par équipe en 2024 a Exloo, a des couples en lice pour les titres individuels, et tentera de décrocher la première place par équipe cette année.

L’événement se distingue par

• une ambiance très visuelle et festive, avec un public fidèle venu d’Espagne, d’Angleterre, de Belgique, des pays bas d’Italie et de France,

• des équipes nationales identifiables, aux supporters en maillots, drapeaux et chants,

• une cérémonie d’ouverture spectaculaire, célébrant chaque pays représenté.

Des remises des prix chaque soir pour décerner les titres de différentes catégories. .

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

