CHAMPIONNATS D’EUROPE MASTER DU CHEVAL IBERIQUE BJ28 ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque

CHAMPIONNATS D’EUROPE MASTER DU CHEVAL IBERIQUE BJ28

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2025-11-12 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-12

La réunion des amoureux du dressage et des chevaux ibériques.

CHAMPIONNAT D’EUROPE MASTER DU CHEVAL IBERIQUE

Venez admirer les cavaliers en en costume traditionnel espagnol ou portugais, apportant une touche de couleur et de fête, tout en respectant la rigueur de l’équitation classique.

Parking gratuit, restauration ouverte vendredi, samedi, dimanche .

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

English :

The meeting place for lovers of dressage and Iberian horses.

German :

Das Treffen der Liebhaber von Dressurreiten und iberischen Pferden.

Italiano :

Un luogo di incontro per gli amanti del dressage e dei cavalli iberici.

Espanol :

Un lugar de encuentro para los amantes de la doma y de los caballos ibéricos.

