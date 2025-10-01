Championnats d’Europe sur Route UEC Étoile-sur-Rhône

Championnats d’Europe sur Route UEC Étoile-sur-Rhône mercredi 1 octobre 2025.

Championnats d’Europe sur Route UEC

Centre du village Étoile-sur-Rhône Drôme

Venez vibrer au passage des meilleurs coureurs d’Europe — en famille, entre amis ou entre passionnés. L’ambiance est là, et c’est 100 % gratuit.

Centre du village Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes organisation@bdao.info

English :

Come and watch Europe?s top racers pass by? with family, friends or enthusiasts. The atmosphere is great, and it?s 100% free.

German :

Lassen Sie sich von den besten Fahrern Europas begeistern? mit der Familie, mit Freunden oder mit anderen Fans. Die Atmosphäre ist da und es ist 100% kostenlos.

Italiano :

Venite a vedere passare i migliori piloti d’Europa con la famiglia, gli amici o gli appassionati. L’atmosfera è fantastica e l’ingresso è gratuito al 100%.

Espanol :

Venga a ver pasar a los mejores pilotos de Europa… con la familia, los amigos o los aficionados. El ambiente es genial, y es 100% gratis.

