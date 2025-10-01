Championnats d’Europe sur Route UEC Étoile-sur-Rhône
Championnats d’Europe sur Route UEC Étoile-sur-Rhône mercredi 1 octobre 2025.
Championnats d’Europe sur Route UEC
Centre du village Étoile-sur-Rhône Drôme
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-02
2025-10-01
Venez vibrer au passage des meilleurs coureurs d’Europe — en famille, entre amis ou entre passionnés. L’ambiance est là, et c’est 100 % gratuit.
Centre du village Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes organisation@bdao.info
English :
Come and watch Europe?s top racers pass by? with family, friends or enthusiasts. The atmosphere is great, and it?s 100% free.
German :
Lassen Sie sich von den besten Fahrern Europas begeistern? mit der Familie, mit Freunden oder mit anderen Fans. Die Atmosphäre ist da und es ist 100% kostenlos.
Italiano :
Venite a vedere passare i migliori piloti d’Europa con la famiglia, gli amici o gli appassionati. L’atmosfera è fantastica e l’ingresso è gratuito al 100%.
Espanol :
Venga a ver pasar a los mejores pilotos de Europa… con la familia, los amigos o los aficionados. El ambiente es genial, y es 100% gratis.
L’événement Championnats d’Europe sur Route UEC Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme