Championnats du Calvados Amateurs CSO 2026 SHUC Centre équestre de Caen Saint-Contest

Saint-Contest

Championnats du Calvados Amateurs CSO 2026

SHUC Centre équestre de Caen 19 rue de la Folie Saint-Contest Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

La SHUC accueille les Championnats du Calvados Amateurs, organisés avec le CDE Calvados. Pendant deux jours, cavaliers et chevaux se retrouveront pour un week-end de compétition de saut d’obstacles dans une ambiance conviviale et sportive.

La SHUC accueille les Championnats du Calvados Amateurs, organisés avec le CDE Calvados. Pendant deux jours, cavaliers et chevaux se retrouveront pour un week-end de compétition de saut d’obstacles dans une ambiance conviviale et sportive.

Cet événement rassemblera de nombreux participants venus du département et de la région pour s’affronter sur différentes épreuves. Le dimanche sera entièrement consacré aux épreuves des Championnats du Calvados, qui viendront clôturer le week-end de compétition.

En parallèle des compétitions, un village partenaires sera installé sur le site afin de permettre aux visiteurs de découvrir différents exposants liés à l’univers du cheval et du sport équestre. Une restauration sera proposée sur place pendant toute la durée de l’événement, permettant aux visiteurs de profiter pleinement des deux journées de compétition dans un cadre agréable.

Ouvert aux passionnés comme aux curieux, cet événement est l’occasion de découvrir le saut d’obstacles et de partager un moment convivial autour du sport en plein air.

Entrée libre. .

SHUC Centre équestre de Caen 19 rue de la Folie Saint-Contest 14280 Calvados Normandie +33 2 31 44 59 68 contact@shuc-centreequestrecaen.fr

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English : Championnats du Calvados Amateurs CSO 2026

The SHUC is hosting the Calvados Amateur Championships, organised in conjunction with the CDE Calvados. Over two days, riders and horses will come together for a weekend of show-jumping competition in a friendly, sporting atmosphere.

L’événement Championnats du Calvados Amateurs CSO 2026 Saint-Contest a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Caen la Mer