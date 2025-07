Championnats du monde de Barefoot 2025 Saint-Prest

Championnats du monde de Barefoot 2025 Saint-Prest dimanche 7 septembre 2025.

Championnats du monde de Barefoot 2025

Le Gorget Saint-Prest Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-09-07

fin : 2025-09-13

2025-09-07

Cette année, la Fédération française de ski nautique et de wakeboard accueille les championnats du monde IWWF de Barefoot au lac privé de Saint-Prest.

Ce lac est bien connu des spécialistes puisqu’il a déjà accueilli de nombreuses compétitions nationales de barefoot, ainsi que les championnats européens en 2011 et 2022. Les sportifs du monde entier s’affronteront devant un public en quête d’amusement et de spectacle. Il y aura trois épreuves le slalom, les figures et le saut. Les bords de l’étang offriront également la possibilité de se promener et de se restaurer. .

English :

This year, the French Water Ski and Wakeboard Federation is hosting the IWWF Barefoot World Championships at the private lake of Saint-Prest.

German :

In diesem Jahr richtet der französische Wasserski- und Wakeboardverband die IWWF-Weltmeisterschaften im Barefoot am Privatsee von Saint-Prest aus.

Italiano :

Quest’anno, la Federazione Francese di Sci Nautico e Wakeboard ospita i Campionati Mondiali IWWF a piedi nudi presso il lago privato di Saint-Prest.

Espanol :

Este año, la Federación Francesa de Esquí Náutico y Wakeboard organiza los Campeonatos del Mundo IWWF Barefoot en el lago privado de Saint-Prest.

