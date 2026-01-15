Championnats du Monde Snow Bike UCI Stade du Linga Châtel

Championnats du Monde Snow Bike UCI

Stade du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel Haute-Savoie

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Deux formats de compétition sur neige, directement inspirés du ski alpin, seront au programme de cette troisième édition de l’événement le super-G et le dual slalom.

Stade du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes s.medan@chatel.com

English : UCI Snow Bike World Championships

Two on-snow competition formats, directly inspired by alpine skiing, will be on the program for this third edition of the event: super-G and dual slalom.

