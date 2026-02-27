Championnats inter-régionaux natation handisport Piscine Raymond Sommet Saint-Étienne

Championnats inter-régionaux natation handisport Piscine Raymond Sommet Saint-Étienne samedi 28 mars 2026.

Championnats inter-régionaux natation handisport

Piscine Raymond Sommet 35 boulevard Jules Janin Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-28

Venez encourager les handi-sportifs à l’occasion des qualifications pour les championnats de France natation handisport en grand bassin !
  .

Piscine Raymond Sommet 35 boulevard Jules Janin Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 75 22 13  ste.handi.nat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cheer on the disabled sportsmen and women as they qualify for the French national championships for disabled swimming in the deep end of the pool!

L’événement Championnats inter-régionaux natation handisport Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-02-25 par Saint-Étienne Métropole