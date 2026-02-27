Championnats inter-régionaux natation handisport Piscine Raymond Sommet Saint-Étienne
Championnats inter-régionaux natation handisport Piscine Raymond Sommet Saint-Étienne samedi 28 mars 2026.
Championnats inter-régionaux natation handisport
Piscine Raymond Sommet 35 boulevard Jules Janin Saint-Étienne Loire
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
2026-03-28
Venez encourager les handi-sportifs à l’occasion des qualifications pour les championnats de France natation handisport en grand bassin !
Piscine Raymond Sommet 35 boulevard Jules Janin Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 75 22 13 ste.handi.nat@gmail.com
Come and cheer on the disabled sportsmen and women as they qualify for the French national championships for disabled swimming in the deep end of the pool!
