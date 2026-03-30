Championnats National Sprint (500m) U19, U23, Seniors ,Masters et Para-Aviron

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le Lac d’Auron accueille les Championnats National Sprint d’aviron sur 500 m, un rendez-vous spectaculaire réunissant les meilleurs rameurs U19, U23, Seniors, Masters et Para-aviron.

Les Championnats National Sprint d’aviron se dérouleront à Bourges les 6 et 7 juin 2026 sur le plan d’eau du Lac d’Auron.

Cette compétition nationale réunit les catégories U19, U23, Seniors, Masters et Para-aviron autour d’un format court et intense sur 500 mètres. Rapides et spectaculaires, les courses offrent un show sportif rythmé, accessible au public du début à la fin.

Ce grand rendez-vous sera aussi l’occasion de profiter d’une ambiance conviviale avec un village sportif en bord de lac et une soirée festive organisée le samedi. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 94 46

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English :

Lac d?Auron hosts the 500 m National Sprint Rowing Championships, a spectacular event bringing together the best U19, U23, Seniors, Masters and Para rowers.

L’événement Championnats National Sprint (500m) U19, U23, Seniors ,Masters et Para-Aviron Bourges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT BOURGES