Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult Salle des fêtes Les Monts d’Aunay
Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult Salle des fêtes Les Monts d’Aunay vendredi 12 septembre 2025.
Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult
Salle des fêtes Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 19:15:00
fin : 2025-09-12 20:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Par Oups Danse Company
Plébiscité la saison dernière, Championnes en meute revient ouvrir la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom avec force et intensité.
Portée par une énergie électro-contemporaine, cette création met à l’honneur la puissance, la grâce et l’émotion des corps féminins
Par Oups Danse Company
Plébiscité la saison dernière, Championnes en meute revient ouvrir la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom avec force et intensité.
Portée par une énergie électro-contemporaine, cette création met à l’honneur la puissance, la grâce et l’émotion des corps féminins athlétiques. Vibrante et fédératrice, elle célèbre la sororité en mouvement et rend un hommage saisissant à la force collective des femmes.
Une ouverture de saison à la fois percutante, sensible et inoubliable. .
Salle des fêtes Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay 14770 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr
English : Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult
By Oups Danse Company
A hit last season, Championnes en meute returns to open the Pré-Bocage Intercom cultural season with force and intensity.
Driven by electro-contemporary energy, this creation honors the power, grace and emotion of the female body
German : Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult
Von Oups Danse Company
Championnes en meute, das in der letzten Saison sehr beliebt war, eröffnet die Kultursaison von Pré-Bocage Intercom mit Kraft und Intensität.
Getragen von einer zeitgenössischen Elektroenergie, stellt diese Kreation die Kraft, die Anmut und die Emotionen der weiblichen Körper in den Vordergrund
Italiano :
A cura della Compagnia Oups Danse
Acclamato la scorsa stagione, Championnes en meute torna ad aprire la stagione culturale dell’Intercom Pré-Bocage con forza e intensità.
Animata da un’energia elettro-contemporanea, questa creazione celebra il potere, la grazia e l’emozione del corpo femminile
Espanol :
Por la compañía Oups Danse
Aclamada la temporada pasada, Championnes en meute vuelve para inaugurar con fuerza e intensidad la temporada cultural de Pré-Bocage Intercom.
Impulsada por una energía electro-contemporánea, esta creación celebra el poder, la gracia y la emoción del cuerpo femenino
L’événement Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2025-08-12 par Calvados Attractivité