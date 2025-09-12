Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult Salle des fêtes Les Monts d’Aunay

Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult Salle des fêtes Les Monts d’Aunay vendredi 12 septembre 2025.

Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult

Salle des fêtes Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 19:15:00

fin : 2025-09-12 20:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Par Oups Danse Company

Plébiscité la saison dernière, Championnes en meute revient ouvrir la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom avec force et intensité.

Portée par une énergie électro-contemporaine, cette création met à l’honneur la puissance, la grâce et l’émotion des corps féminins

Par Oups Danse Company

Plébiscité la saison dernière, Championnes en meute revient ouvrir la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom avec force et intensité.

Portée par une énergie électro-contemporaine, cette création met à l’honneur la puissance, la grâce et l’émotion des corps féminins athlétiques. Vibrante et fédératrice, elle célèbre la sororité en mouvement et rend un hommage saisissant à la force collective des femmes.

Une ouverture de saison à la fois percutante, sensible et inoubliable. .

Salle des fêtes Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay 14770 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

English : Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult

By Oups Danse Company

A hit last season, Championnes en meute returns to open the Pré-Bocage Intercom cultural season with force and intensity.

Driven by electro-contemporary energy, this creation honors the power, grace and emotion of the female body

German : Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult

Von Oups Danse Company

Championnes en meute, das in der letzten Saison sehr beliebt war, eröffnet die Kultursaison von Pré-Bocage Intercom mit Kraft und Intensität.

Getragen von einer zeitgenössischen Elektroenergie, stellt diese Kreation die Kraft, die Anmut und die Emotionen der weiblichen Körper in den Vordergrund

Italiano :

A cura della Compagnia Oups Danse

Acclamato la scorsa stagione, Championnes en meute torna ad aprire la stagione culturale dell’Intercom Pré-Bocage con forza e intensità.

Animata da un’energia elettro-contemporanea, questa creazione celebra il potere, la grazia e l’emozione del corpo femminile

Espanol :

Por la compañía Oups Danse

Aclamada la temporada pasada, Championnes en meute vuelve para inaugurar con fuerza e intensidad la temporada cultural de Pré-Bocage Intercom.

Impulsada por una energía electro-contemporánea, esta creación celebra el poder, la gracia y la emoción del cuerpo femenino

L’événement Championnes en meute Danse à Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2025-08-12 par Calvados Attractivité