Championnes en Meute OUPS Dance Company Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l'École vendredi 28 novembre 2025.

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

À partir de 10 ans

Une pièce chorégraphique pour 6 danseuses puissante et électrique !

Cette création est un hommage à la puissance des femmes. Elle défie avec audace les stéréotypes de la féminité, mettant en avant la beauté et la force des corps des femmes.. Elle met en lumière leur combat pour l’égalité́ des chances, leurs émotions, leur courage et leur détermination.

En fusionnant des disciplines telles que les acrobaties et la contorsion avec la danse contemporaine et électro, la pièce offre une expérience unique, énergique, décalée et sensible.

Interprétation Azuli Anastasio, Juliette Ferlay, Emilie Joneau, Clémence Juglet, Alabama Marmeth, Meije Pons

oupsdancecompany.com .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

