Championniat de France de Tourisme Motos Espace Culturel Lawrence Durrell Sommières

Championniat de France de Tourisme Motos

Espace Culturel Lawrence Durrell 245 boulevard Ernest François Sommières Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Le Moto Club Sommiérois organise la première manche du Championnat de France de Tourisme Moto deux jours de balades, animations et convivialité, ouverts à tous les passionnés.

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Espace Culturel Lawrence Durrell 245 boulevard Ernest François Sommières 30250 Gard Occitanie +33 7 89 94 29 24 mc.sommierois@orange.fr

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English :

The Moto Club Sommiérois organizes the first round of the French Motorcycle Tourism Championship: two days of rides, entertainment and conviviality, open to all enthusiasts.

L’événement Championniat de France de Tourisme Motos Sommières a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Sommières