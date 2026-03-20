Championniat de France de Tourisme Motos Espace Culturel Lawrence Durrell Sommières
Championniat de France de Tourisme Motos Espace Culturel Lawrence Durrell Sommières samedi 11 avril 2026.
Championniat de France de Tourisme Motos
Espace Culturel Lawrence Durrell 245 boulevard Ernest François Sommières Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Le Moto Club Sommiérois organise la première manche du Championnat de France de Tourisme Moto deux jours de balades, animations et convivialité, ouverts à tous les passionnés.
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Espace Culturel Lawrence Durrell 245 boulevard Ernest François Sommières 30250 Gard Occitanie +33 7 89 94 29 24 mc.sommierois@orange.fr
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English :
The Moto Club Sommiérois organizes the first round of the French Motorcycle Tourism Championship: two days of rides, entertainment and conviviality, open to all enthusiasts.
L’événement Championniat de France de Tourisme Motos Sommières a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Sommières