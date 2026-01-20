Champions Forever ! Palais des Sports Orcières
Champions Forever ! Palais des Sports Orcières samedi 4 avril 2026.
Champions Forever !
Palais des Sports Merlette Orcières Hautes-Alpes
Tarif : 100 – 100 – 100 EUR
Pack Famille
Valable pour 2 adultes et 2 enfants -13 ans.
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04 21:00:00
2026-04-04
Patinage, Cirque et Emotion !
Palais des Sports Merlette Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89 info@orcieres.com
English :
Skating, Circus and Emotion!
