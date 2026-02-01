Champions League à Nom de Zeus !

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 21:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Retransmission du match PSG Monaco à Nom de Zeus à 21h ! .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Champions League à Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec