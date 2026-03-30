Champions League UEFA Bayern Munich Réal Madrid au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec
Champions League UEFA Bayern Munich Réal Madrid au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec mercredi 15 avril 2026.
Champions League UEFA Bayern Munich Réal Madrid au Pub Le Britannia
Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Match de la Champions League UEFA au pub Britannia
Bayern Munich Réal Madrid .
Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 01 10
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English :
L’événement Champions League UEFA Bayern Munich Réal Madrid au Pub Le Britannia Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec