Champions League UEFA PSG Liverpool au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec

Champions League UEFA PSG Liverpool au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec mercredi 8 avril 2026.

Champions League UEFA PSG Liverpool au Pub Le Britannia

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Match de la Champions League UEFA au pub Britannia.
PSG Liverpool   .

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 01 10 

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English :

L’événement Champions League UEFA PSG Liverpool au Pub Le Britannia Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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