Champions pour le pays de la Somme Ham

Rendez-vous pour une soirée à la fois ludique, participative et pleine de bonne humeur !

En partenariat avec l’ , ce jeu spectacle vous propose de tester vos connaissances sur le territoire: patrimoine, nature, culture, anecdotes locales…saurez-vous devenir le champions du Pays de Somme ?

Rue Curie Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 00 00 mairie@ville-ham.fr

English :

Join us for an evening of fun, participation and good humor!

In partnership with ??????????? ????????? ???? ?? ???? ?? ?????, this game-show invites you to test your knowledge of the region: heritage, nature, culture, local anecdotes…will you be the champion of the Pays de Somme?

German :

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Spaß, Mitbestimmung und guter Laune!

In Zusammenarbeit mit ??????????? ????????? ?????? ?????? ????? bietet Ihnen diese Spielshow die Möglichkeit, Ihr Wissen über die Region zu testen: Kulturerbe, Natur, Kultur, lokale Anekdoten… Können Sie der Champion des Pays de Somme werden?

Italiano :

Unitevi a noi per una serata all’insegna del divertimento, della partecipazione e del buonumore!

In collaborazione con ??????????? ????????? ???? ?? ?????, questo gioco a premi vi invita a mettere alla prova la vostra conoscenza del territorio: patrimonio, natura, cultura, aneddoti locali… riuscirete a diventare il campione del Pays de Somme?

Espanol :

Únase a nosotros en una velada de diversión, participación y buen humor

En colaboración con ??????????? ????????? ???? ?? ?????, este concurso le invita a poner a prueba sus conocimientos de la zona: patrimonio, naturaleza, cultura, anécdotas locales… ¿será capaz de convertirse en el campeón del Pays de Somme?

