Champi’stival 2025 Champigneulles

Champi’stival 2025

1 Rue de l’Hôtel de ville Champigneulles Meurthe-et-Moselle

La 5ème édition de Champi’stival , la saison d’animation estivale à champigneulles, se déroule du 4 juillet au 19 juillet 2025, avec le rendez-vous phare le concert de clôture tribute d’abba , le samedi 19 juillet à 21h00, au parc du Château.

La Ville a concocté un programme pour petits et grands, avec notamment du sport, de la culture, et de belles surprises réservées par les services, associations, partenaires et talents de la ville et des artistes extérieurs !

Cette année, la saison estivale est lancée par un concert de jazz sous un ciel étoilé, avec le Château de bas en toile de fond. Plus de 20 animations et 7 temps forts vont rythmer l’été des habitants et visiteurs de passage à champigneulles.Tout public

1 Rue de l’Hôtel de ville Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 34 23 00 mairie@mairie-champigneulles.fr

English :

The 5th edition of « Champi?stival », the champigneulles summer entertainment season, runs from July 4 to July 19, 2025, with the highlight being the closing concert « tribute d?abba », on Saturday July 19 at 9:00 pm, in the Parc du Château.

The town has put together a program for young and old alike, featuring sport, culture and a host of surprises from its departments, associations, partners, local talent and outside artists!

This year, the summer season kicks off with a jazz concert under a starry sky, with the Château de bas as a backdrop. More than 20 events and 7 highlights will punctuate the summer for residents and visitors to Champigneulles.

German :

Ausgabe von « Champi?stival », der Sommerunterhaltungssaison in Champigneulles, findet vom 4. Juli bis zum 19. Juli 2025 statt, mit dem Höhepunkt: dem Abschlusskonzert « tribute d’abba » am Samstag, den 19. Juli um 21.00 Uhr im Schlosspark.

Die Stadt hat ein Programm für Groß und Klein zusammengestellt, das Sport, Kultur und Überraschungen von städtischen Einrichtungen, Vereinen, Partnern und Talenten sowie von externen Künstlern umfasst!

In diesem Jahr wird die Sommersaison mit einem Jazzkonzert unter dem Sternenhimmel vor der Kulisse des Strumpfschlosses eröffnet. Mehr als 20 Veranstaltungen und 7 Höhepunkte werden den Sommer für die Einwohner und Besucher von Champigneulles rhythmisch gestalten.

Italiano :

La quinta edizione di « Champi?stival », la stagione estiva di intrattenimento di Champigneulles, si svolge dal 4 luglio al 19 luglio 2025, con l’evento clou del concerto di chiusura « tribute d’abba », sabato 19 luglio alle 21.00, nel Parc du Château.

La città ha preparato un programma per grandi e piccini, che comprende sport, cultura e grandi sorprese da parte dei dipartimenti, delle associazioni, dei partner e dei talenti della città, nonché di artisti esterni!

Quest’anno, la stagione estiva si apre con un concerto jazz sotto il cielo stellato, con lo Château de bas come sfondo. Più di 20 eventi e 7 eventi di spicco scandiranno l’estate dei residenti e dei visitatori di Champigneulles.

Espanol :

La 5ª edición de « Champi?stival », la temporada de animación estival de Champigneulles, se desarrolla del 4 al 19 de julio de 2025, con el plato fuerte del concierto de clausura « tribute d?abba », el sábado 19 de julio a las 21.00 h, en el Parc du Château.

La ciudad ha preparado un programa para grandes y pequeños en el que no faltarán el deporte, la cultura y las grandes sorpresas de los departamentos, asociaciones, socios y talentos de la ciudad, así como de artistas externos

Este año, la temporada de verano comienza con un concierto de jazz bajo un cielo estrellado, con el castillo de Bas como telón de fondo. Más de una veintena de eventos y 7 momentos culminarán el verano para los habitantes y visitantes de Champigneulles.

