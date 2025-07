Champollion, le décrypteur des hiéroglyphes Vouvant

Champollion, le décrypteur des hiéroglyphes Vouvant mercredi 23 juillet 2025.

Champollion, le décrypteur des hiéroglyphes

16 Rue de l’Ancienne Cure Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 18:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Champollion, le décrypteur des hiéroglyphes

Comment Champollion a-t-il trouvé la méthode pour lire les hiéroglyphes ?

C’est ce que vous saurez si vous venez m’écouter à la Vieille Cure de Vouvant, chez Jean-Marie Grassin qui accueille aimablement cette conférence et ses auditeurs dans le cadre de l’université d’été Vouvant 2025, organisée par le Centre Vendée Bas-Poitou.

Pour celles et ceux qui le désirent, venez sans réservation, vous serez bien accueillis et vous comprendrez les secrets des Egyptiens de l’Antiquité.

Je vous raconterai la vie et les passions du jeune savant, et pourquoi je me suis lancée dans cette histoire, moi qui ne suis pas égyptologue !

Champollion, le décrypteur des hiéroglyphes

Une vingtaine d’années après l’expédition napoléonienne en Egypte (1798-1801), et la découverte de la Pierre de Rosette gravée de hiéroglyphes égyptiens, Jean-François Champollion, passionné dès son enfance par les langues orientales, réussit à déchiffrer l’écriture sacrée de l’Egypte ancienne. La clef de lecture était perdue depuis longtemps avec l’arrivée du Christianisme qui a fermé les temples païens. Nombreux ont été les érudits à s’être penchés sur cette question, sans succès ; et un jeune prodige y parvint en septembre 1822, il y a 203 ans. Il est devenu le Père de l’Egyptologie moderne.

Venez découvrir ce personnage extraordinaire et qui, il y a 2 siècles, a connu un destin fabuleux, très important dans l’histoire du monde culturel. .

16 Rue de l’Ancienne Cure Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 99 51 26

English :

Champollion, the decipherer of hieroglyphics

German :

Champollion, der Entschlüssler der Hieroglyphen

Italiano :

Champollion, il decifratore di geroglifici

Espanol :

Champollion, el descifrador de jeroglíficos

L’événement Champollion, le décrypteur des hiéroglyphes Vouvant a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin