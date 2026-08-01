Informations pratiques

Baron

Champs polyphoniques du monde à capella

Eglise de Baron Baron Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-23

Les Zenzerei un choeur venu de Rome en Italie vous offre un voyage à travers le monde avec des chants polyphoniques à Capella.

-entrée libre au chapeau- .

Eglise de Baron Baron 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 57 25 35 pacaud.isabelle@gmail.com

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English : Champs polyphoniques du monde à capella

L’événement Champs polyphoniques du monde à capella Baron a été mis à jour le 2026-08-09 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III