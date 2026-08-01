Champs polyphoniques du monde à capella Baron
vendredi 21 août 2026 · Baron
Informations pratiques
Baron
Champs polyphoniques du monde à capella
Eglise de Baron Baron Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-23
Les Zenzerei un choeur venu de Rome en Italie vous offre un voyage à travers le monde avec des chants polyphoniques à Capella.
-entrée libre au chapeau- .
Eglise de Baron Baron 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 57 25 35 pacaud.isabelle@gmail.com
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English : Champs polyphoniques du monde à capella
L’événement Champs polyphoniques du monde à capella Baron a été mis à jour le 2026-08-09 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III