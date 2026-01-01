Chamrousse Nordic Park Expériences Plateau de l’Arselle Chamrousse
Chamrousse Nordic Park Expériences Plateau de l’Arselle Chamrousse samedi 17 janvier 2026.
Chamrousse Nordic Park Expériences
Plateau de l’Arselle Chamrousse 1600 Chamrousse Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-01-18 16:30:00
Date(s) :
2026-01-17
2e édition de l’événement autour des expériences et activités nordiques en France est à Chamrousse sur le Plateau de l’Arselle. Organisé par Chamrousse, Nordic France et Evvo.
Exposants matériel, stands professionnels montagne et initiations nordiques.
.
Plateau de l’Arselle Chamrousse 1600 Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chamrousse Nordic Park Expériences
2nd edition of the Nordic experiences and activities event in France is in Chamrousse on the Plateau de l’Arselle. Organized by Chamrousse, Nordic France and Evvo.
Equipment exhibitors, professional mountain stands and Nordic initiations.
L’événement Chamrousse Nordic Park Expériences Chamrousse a été mis à jour le 2026-01-06 par Office du Tourisme de Chamrousse