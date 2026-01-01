Chamrousse Nordic Park Expériences

Plateau de l’Arselle Chamrousse 1600 Chamrousse Isère

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-18 16:30:00

Date(s) :

2026-01-17

2e édition de l’événement autour des expériences et activités nordiques en France est à Chamrousse sur le Plateau de l’Arselle. Organisé par Chamrousse, Nordic France et Evvo.

Exposants matériel, stands professionnels montagne et initiations nordiques.

Plateau de l’Arselle Chamrousse 1600 Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com

English : Chamrousse Nordic Park Expériences

2nd edition of the Nordic experiences and activities event in France is in Chamrousse on the Plateau de l’Arselle. Organized by Chamrousse, Nordic France and Evvo.

Equipment exhibitors, professional mountain stands and Nordic initiations.

L’événement Chamrousse Nordic Park Expériences Chamrousse a été mis à jour le 2026-01-06 par Office du Tourisme de Chamrousse