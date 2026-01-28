CHANDELEUR À LA BIBLIOTHÈQUE Villefort
CHANDELEUR À LA BIBLIOTHÈQUE Villefort mercredi 4 février 2026.
CHANDELEUR À LA BIBLIOTHÈQUE
Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
la Bibliothèque Municipale de Villefort et La Boutik Soleil vous invitent pour fêter la Chandeleur.
Au programme
– Lectures sur l’origine de la Chandeleur à 15h30 proposées par la Bibliothèque Municipale de Villefort.
– Crêpes offertes à partir de 16h00 par la Boutik Soleil.
Ssur la place de l’église de Villefort sous barnums ou juste à côté dans la salle de Boutik Soleil en cas de pluie
La Bibliothèque Municipale de Villefort et La Boutik Soleil vous invitent pour fêter la Chandeleur.
Au programme
– Lectures sur l’origine de la Chandeleur à 15h30 proposées par la Bibliothèque Municipale de Villefort.
– Crêpes offertes à partir de 16h00 par la Boutik Soleil.
L’animation aura lieu sur la place de l’église de Villefort sous des barnums ou juste à côté dans la salle de Boutik Soleil en cas de pluie !
Venez nombreux parce que des crêpes, ça se savoure mieux à plusieurs! .
Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
villefort Municipal Library and La Boutik Soleil invite you to celebrate Candlemas.
On the program:
– Readings on the origins of Candlemas at 3:30 pm by the Villefort municipal library.
– Pancakes offered from 4:00 pm by Boutik Soleil.
Ssur la place de l’église de Villefort sous barnums ou juste à côté dans la salle de Boutik Soleil en cas de pluie
L’événement CHANDELEUR À LA BIBLIOTHÈQUE Villefort a été mis à jour le 2026-01-28 par 48-OT Mont Lozere