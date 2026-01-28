CHANDELEUR À LA BIBLIOTHÈQUE Villefort

CHANDELEUR À LA BIBLIOTHÈQUE

la Bibliothèque Municipale de Villefort et La Boutik Soleil vous invitent pour fêter la Chandeleur.

Au programme

– Lectures sur l’origine de la Chandeleur à 15h30 proposées par la Bibliothèque Municipale de Villefort.

– Crêpes offertes à partir de 16h00 par la Boutik Soleil.

Ssur la place de l’église de Villefort sous barnums ou juste à côté dans la salle de Boutik Soleil en cas de pluie

L’animation aura lieu sur la place de l’église de Villefort sous des barnums ou juste à côté dans la salle de Boutik Soleil en cas de pluie !

Venez nombreux parce que des crêpes, ça se savoure mieux à plusieurs! .

English :

villefort Municipal Library and La Boutik Soleil invite you to celebrate Candlemas.

On the program:

– Readings on the origins of Candlemas at 3:30 pm by the Villefort municipal library.

– Pancakes offered from 4:00 pm by Boutik Soleil.

