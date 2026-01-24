CHANDELEUR À LARRA Sentier des Écoliers Larra
Venez partager un moment convivial, autour des bonnes crêpes de l’APE de Larra.
Fêtons la chandeleur ensemble ! Retrouvez-nous le vendredi 30 janvier dès 16h, sentier des écoliers, pour un goûter spécial chandeleur. Nature, au sucre ou au chocolat, c’est vous qui choisissez. Chaque crêpe vendue contribuera à financer les projets des écoles de Larra. Attention, nos crêpes s’arrachent comme des petits pains, alors de ratez pas le coche ! .
Come and share a convivial moment, around the delicious crêpes of the Larra APE.
