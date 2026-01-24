CHANDELEUR À LARRA Sentier des Écoliers Larra

CHANDELEUR À LARRA

Sentier des Écoliers SENTIER DES ÉCOLIERS Larra Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Venez partager un moment convivial, autour des bonnes crêpes de l’APE de Larra.

Fêtons la chandeleur ensemble ! Retrouvez-nous le vendredi 30 janvier dès 16h, sentier des écoliers, pour un goûter spécial chandeleur. Nature, au sucre ou au chocolat, c’est vous qui choisissez. Chaque crêpe vendue contribuera à financer les projets des écoles de Larra. Attention, nos crêpes s’arrachent comme des petits pains, alors de ratez pas le coche ! .

Sentier des Écoliers SENTIER DES ÉCOLIERS Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a convivial moment, around the delicious crêpes of the Larra APE.

L’événement CHANDELEUR À LARRA Larra a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE