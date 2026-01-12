Chandeleur Place Alfred Weiss Arès

Chandeleur

Halle du marché Arès Gironde

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Réalisation de crêpes par le Comité des Fêtes Arésien.

Vente de boissons. Animations musicales et jeux gonflables.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 04 08 77 09.

Lieu halle du marché (place Weiss). .

