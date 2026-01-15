Chandeleur au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys

Chandeleur au Coeur du Bien-être

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 10:00:00

fin : 2026-02-02 18:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Le 2 février, Le Cœur du Bien-être propose une journée Bar à Crêpes ainsi que des Galettes Salés pour le service du midi à l’occasion de la Chandeleur. Journée gourmande assurée. .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

