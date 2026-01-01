Chandeleur Crêpes party Chauffailles
Chandeleur Crêpes party Chauffailles samedi 31 janvier 2026.
Chandeleur Crêpes party
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31 23:00:00
2026-01-31
Samedi c’est crêpes à gogo !!!
Essentiellement des crêpes sucrées c’est la chandeleur !
Variété internationale
Avec notre belle et talentueuse chanteuse Marie Harper
Chantons la Bretagne tous ensemble, des chansons que vous connaissez tous !
10 €, crêpes à volonté !
Adhésion et réservation obligatoires .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
English : Chandeleur Crêpes party
