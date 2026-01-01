Chandeleur Crêpes party Chauffailles

Chandeleur Crêpes party

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

2026-01-31

Samedi c’est crêpes à gogo !!!

Essentiellement des crêpes sucrées c’est la chandeleur !

Variété internationale

Avec notre belle et talentueuse chanteuse Marie Harper

Chantons la Bretagne tous ensemble, des chansons que vous connaissez tous !

10 €, crêpes à volonté !

Adhésion et réservation obligatoires .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

English : Chandeleur Crêpes party

