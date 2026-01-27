Chandeleur de Joué Basket D178 Joué-sur-Erdre
Le club de basket organise sa chandeleur le vendredi 6 février !
Joueurs, joueuses, dirigeants, entraineurs, arbitres, parents, bénévoles, supports… Rendez-vous à partir de 19h30 au complexe sportif afin de partager de délicieuses crêpes !
Pour plus d’informations, contactez l’association. .
D178 Complexe Sportif de la Vallée de l’Erdre Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire jouebasket44@gmail.com
English :
The basketball club is holding its Candlemas party on Friday, February 6!
