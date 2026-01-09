Chandeleur en musique ! Rue de l’Eglise Arudy
Chandeleur en musique ! Rue de l’Eglise Arudy samedi 31 janvier 2026.
Chandeleur en musique !
Rue de l’Eglise Halle aux fromage Marché d’Arudy Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Animation musicale de l’Ecole de Musique de la Vallée d’Ossau.
Entre les étals du marché d’Arudy, venez croquer des crêpes… et des notes !
Les animations musicales et les passages de chorales animeront les stands, avant le concert pétillant des Poulettes, groupe féminin mêlant énergie, humour et complicité !
Une fête musicale conviviale pour petits et grands. .
Rue de l’Eglise Halle aux fromage Marché d’Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 80 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chandeleur en musique !
L’événement Chandeleur en musique ! Arudy a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées