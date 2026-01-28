Chandeleur enfants Concours lancer de crêpes…et mini crêpes party Biscuiterie Ménou Plougonver

Chandeleur enfants Concours lancer de crêpes…et mini crêpes party

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Proposée par la Biscuiterie Ménou pour les enfants de plus de 4 ans. Au programme, tout plein d’idées et de propositions qui fusent !!! L’histoire de la Chandeleur suivie de son Quizz Un atelier Fabrication d’un personnage crêpier Le Concours du Lancer de Crêpes Un goûter Crêpe party Prépare tes crêpes tout seul Une dégustation de boissons cidre (pour les parents) et/ou jus de pomme avec notre partenaire Le P’tit Fausset. Sur réservation. .

+33 2 96 21 61 97

