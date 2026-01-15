Chandeleur

La Cour-Marigny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Chandeleur

Chandeleur au chalet devant l’église, organisée par La Cour en fête. Venez déguster nos crêpes salées et sucrées accompagnées de cidre. .

La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire lacourenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chandeleur La Cour-Marigny a été mis à jour le 2026-01-15 par OT GATINAIS SUD