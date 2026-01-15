Chandeleur La Cour-Marigny
Chandeleur La Cour-Marigny dimanche 1 février 2026.
Début : 2026-02-01 16:00:00
Chandeleur au chalet devant l’église, organisée par La Cour en fête. Venez déguster nos crêpes salées et sucrées accompagnées de cidre. .
La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire lacourenfete@gmail.com
