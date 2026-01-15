Chandeleur La Cour-Marigny

Chandeleur

Chandeleur La Cour-Marigny dimanche 1 février 2026.

Chandeleur

La Cour-Marigny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Chandeleur
Chandeleur au chalet devant l’église, organisée par La Cour en fête. Venez déguster nos crêpes salées et sucrées accompagnées de cidre.   .

La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire   lacourenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chandeleur La Cour-Marigny a été mis à jour le 2026-01-15 par OT GATINAIS SUD