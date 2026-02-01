Chandeleur parfumée Sellières
Chandeleur parfumée Sellières samedi 7 février 2026.
Chandeleur parfumée
Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:30:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Je vous convie à une chandeleur parfumée pour manger des crêpes tout en découvrant des parfums et autres produits parfums inspirés des grandes marques à petits prix et cosmétiques bio/ végan.
Gratuit et sans obligation d’achat ! .
Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 15 54 83 mongenetclotilde@gmail.com
English : Chandeleur parfumée
