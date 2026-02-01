Chandeleur parfumée

Sellières Jura

Je vous convie à une chandeleur parfumée pour manger des crêpes tout en découvrant des parfums et autres produits parfums inspirés des grandes marques à petits prix et cosmétiques bio/ végan.

Gratuit et sans obligation d’achat ! .

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 15 54 83 mongenetclotilde@gmail.com

English : Chandeleur parfumée

