CHANDE[NÔTRE] Le cercle Saint-Pierre-d’Aurillac

Le cercle Avenue de la libération Saint-Pierre-d'Aurillac Gironde
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Afin de préparer la population à célébrer le carnaval , le Comité Carnaval de Saint-Pierre-d’Aurillac organise une soirée conviviale et gourmande autour de la Chandeleur “La Fête des chandelles”. Un moment chaleureux pour célébrer le retour progressif de la lumière, se retrouver et partager ensemble ce qui nous rassemble en cette saison parfois grise. Entre projections, repas et musique, la Chande[nôtre] se veut une douce folie collective, un temps pour rester éveillés, créatifs et force de proposition dans notre village. .
Le cercle Avenue de la libération Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 80 96 55 comitecarnavalspda@gmail.com
