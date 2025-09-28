Changement de cap par Arc en Scène Théâtre de Gray Gray
Changement de cap par Arc en Scène Théâtre de Gray Gray dimanche 28 septembre 2025.
Changement de cap par Arc en Scène
Théâtre de Gray Avenue Révon Gray Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 15:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Gray Accueil vous invite le 28 septembre au théâtre de Gray. Fous rires garantis. .
Théâtre de Gray Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté troupe.arcenscene@gmail.com
English : Changement de cap par Arc en Scène
German : Changement de cap par Arc en Scène
Italiano :
Espanol :
L’événement Changement de cap par Arc en Scène Gray a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY