CHANGEMENT DE VIE (IN)VOLONTAIRE – LE CONTRESCARPE Paris dimanche 26 octobre 2025.

CHANGEMENT DE VIE (IN)VOLONTAIRE80% des français veulent changer de vie…Vous aimez les jeux de mots, les figures de style et votre cerveau supporte le second degré.Venez vivre l’histoire (presque) vraie du dernier jour de Mimi le Puissant, milliardaire climato sceptique, cynique mais aussi grotesque qui aborde avec dérision des sujets sérieux : le dérèglement climatique, le déterminisme social, les néo ruraux, le rapport au pouvoir et à l’argent, la fin de vie en ehpads, la reconversion…Vous risquez de le détester mais ne le jugez pas trop vite car à la fin du spectacle, un changement de vie (in)volontaire…Le saviez-vous ?Après une carrière dans le Capital Investissement et de belles années de réussite , la roue tourne pour Jean-Michel Rallet à l’aube de ses 50 ans : il est exclu de la société qu’il a co-fondée.L’homme de chiffres a toujours aimé les mots et en jouer. Il écrit alors, comme un exutoire, un seul en scène humoristique qu’il a déjà fait voyager près de 200 fois.Le spectacle intégral a reçu le prix du jury du 43ème Festival d’Humour de Vienne.Distribution :Auteur et interprète : Jean-Michel RALLETCollaboration artistique: Laurence ARPIDurée :1h15 – 75 minutes

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75