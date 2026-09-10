Changement du tableau du maître-autel, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster

Informations pratiques

Changement du tableau du maître-autel Dimanche 20 septembre, 11h00 Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Changement du tableau du maître-autel par les membres du Conseil de Fabrique.

Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Ebersmunster, 67600 Ebersmunster, France Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est Ancienne église des pères bénédictins, de style italien. Elle a subi des dommages de guerre (destruction des vitraux). Orgues Silbermann.

Changement du tableau du maître-autel par les membres du Conseil de Fabrique

©AmisAbbatialeEbersmunster