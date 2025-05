Changements climatiques et ses impacts sur la Côte de Nacre – Luc-sur-Mer, 22 mai 2025 18:00, Luc-sur-Mer.

Conférence et échanges avec un membre du GIEC normand Frédéric Gresselin. S’informer, comprendre et agir. Jeudi 22 Mai à 18h00 salle Brummel Luc-sur-mer.

Si l’évolution du climat est lente à l’échelle d’une vie humaine elle est néanmoins perceptible chaque année et de plus en plus visible au fil des actualités chaque jour. Notre invité se propose de nous aider à voir les conséquences prévisibles du changement climatique en Normandie et plus particulièrement sur la côte de nacre.

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie contact@seldenacre.org

English : Changements climatiques et ses impacts sur la Côte de Nacre

Conference and discussion with a member of the IPCC from Normandy: Frédéric Gresselin. Get informed, understand and act. Thursday, May 22, 6:00 pm, Salle Brummel, Luc-sur-mer.

Although climate change is slow on the scale of a human lifetime, it is nonetheless perceptible every year and increasingly visible in the news every day. Our guest proposes to help us see the foreseeable consequences of climate change in Normandy, and more specifically on the Côte de Nacre.

German : Changements climatiques et ses impacts sur la Côte de Nacre

Vortrag und Austausch mit einem IPCC-Mitglied aus der Normandie: Frédéric Gresselin. Sich informieren, verstehen und handeln. Donnerstag, 22. Mai, 18.00 Uhr, Brummel-Saal Luc-sur-mer.

Die Entwicklung des Klimas verläuft im Laufe eines Menschenlebens zwar langsam, ist aber dennoch jedes Jahr spürbar und wird durch die täglichen Nachrichten immer deutlicher. Unser Gast möchte uns helfen, die vorhersehbaren Folgen des Klimawandels in der Normandie und insbesondere an der Côte de nacre zu erkennen.

Italiano :

Conferenza e discussione con un membro dell’IPCC della Normandia: Frédéric Gresselin. Informarsi, capire e agire. Giovedì 22 maggio alle 18:00 nella Sala Brummel, Luc-sur-mer.

Sebbene il cambiamento climatico sia lento sulla scala di una vita umana, è comunque percepibile ogni anno e sempre più visibile nelle notizie di ogni giorno. Il nostro ospite si propone di aiutarci a vedere le conseguenze prevedibili del cambiamento climatico in Normandia e più in particolare sulla Côte de Nacre.

Espanol :

Conferencia y debate con un miembro del IPCC de Normandía: Frédéric Gresselin. Informarse, comprender y actuar. Jueves 22 de mayo a las 18:00 en la Sala Brummel de Luc-sur-mer.

Aunque el cambio climático es lento en la escala de una vida humana, es sin embargo perceptible cada año y cada vez más visible en las noticias de cada día. Nuestro invitado nos propone ayudarnos a ver las consecuencias previsibles del cambio climático en Normandía y, más concretamente, en la Côte de Nacre.

