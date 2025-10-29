Changer de regard sur l’Afrique à travers les médias HEC Alumni Paris

Changer de regard sur l’Afrique à travers les médias HEC Alumni Paris Mercredi 29 octobre, 18h30 sur inscription

HEC Alumni a le plaisir de vous convier à une rencontre exceptionnelle avec Dominique Tchimbakala (EMBA 2021) — Journaliste reconnue, ancienne Présentatrice et voix emblématique du Journal Afrique sur TV5MONDE. Cette conférence inédite sera une occasion unique d’échanger autour des médias, de l’Afrique et des grands défis contemporains de l’information.

Conférence, suivi de la remise du prix des Mercures HEC à Fanny OURSEL et d’ un cocktail.

LE SUJET

Dans un contexte où l’Afrique est racontée à travers une multitude de prismes — par les médias nationaux, internationaux, mais aussi par les citoyens eux-mêmes via les réseaux sociaux — il devient essentiel de développer un regard critique pour mieux comprendre et analyser ces récits. À travers cette rencontre, Dominique Tchimbakala , ex présentatrice de journal télévisé ( TV5 ) depuis plus de 15 ans, partagera son expertise sur le fonctionnement du monde médiatique et les défis de la représentation de l’Afrique dans l’information mondiale. Ensemble, nous apprendrons à mieux comprendre le fonctionnement du journalisme, à identifier les biais, à repérer les fake news et à développer un regard critique face aux récits médiatiques. Cette session captivante nous invitera à reprendre le pouvoir sur notre image, à mieux saisir les dynamiques de l’information et à devenir des citoyens pleinement éclairés face aux médias

BIOGRAPHIE

Pendant près de quinze ans, Dominique Tchimbakala a porté haut la voix du continent africain sur TV5 MONDE, notamment à travers la présentation du « Journal Afrique », rendez-vous d’information suivi bien au-delà des frontières francophones. Son professionnalisme, sa sensibilité aux enjeux sociaux, politiques et économiques, ainsi que sa capacité à donner la parole à une Afrique plurielle et vivante, lui ont valu le respect du public et de ses pairs. [https://www.youtube.com/shorts/pXmOslHWEr0](https://www.youtube.com/shorts/pXmOslHWEr0)

Journaliste, présentatrice et experte reconnue des médias, Dominique est devenue ainsi une figure incontournable du paysage audiovisuel international francophone. Diplômée de l’Executive MBA de HEC Paris (promotion 2021), elle incarne l’excellence, la rigueur et l’engagement au service d’un journalisme éclairé et responsable.

En février 2025, Dominique a choisi de tourner une page importante de sa carrière en présentant son dernier « Journal Afrique », marquant la fin d’une collaboration de 15 ans avec la chaine et sept années à la tête de cette édition emblématique. Mais ce départ n’est pas une fin : c’est le début d’un nouveau chapitre, consacré à ce qui lui tient le plus à cœur — l’éducation aux médias, la formation à l’esprit critique et la reconstruction d’un récit africain équilibré et authentique.

Franco-congolaise, Dominique a grandi entre la France et Brazzaville. Elle a étudié l’histoire et les sciences politiques avant de se spécialiser en gestion des médias, puis d’entamer une carrière riche de collaborations prestigieuses (France 2, BFMTV, France 5, Jeune Afrique…). Polyglotte et passionnée, elle s’est imposée comme une voix de confiance, engagée pour la diversité, la représentation équilibrée des sociétés africaines et la transmission des savoirs.

Ancienne présidente de l’Union-ALFM (Association des Anciens des Lycées Français du Monde), Dominique incarne le lien entre les cultures, les générations et les réseaux internationaux d’excellence. Aujourd’hui, elle met son expérience au service d’une mission : aider le public à mieux comprendre les médias pour mieux comprendre l’Afrique.

Si vous avez des questions : [hecalumniafrique@gmail.com](mailto:hecalumniafrique@gmail.com)

