Changer de tempo ! (Un autre regard sur les quartiers Marne et Soleil, à Mérignac) Place Gabriela Mistral, Mérignac Mérignac

Changer de tempo ! (Un autre regard sur les quartiers Marne et Soleil, à Mérignac) Place Gabriela Mistral, Mérignac Mérignac samedi 20 septembre 2025.

Changer de tempo !

(Un autre regard sur les quartiers Marne et Soleil, à Mérignac) Samedi 20 septembre, 17h00 Place Gabriela Mistral, Mérignac Gironde

Gratuit, sur inscription (obligatoire) pour la déambulation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Le 20 septembre, La Fabrique de Bordeaux Métropole vous propose une journée pas comme les autres dans les quartiers Marne et Soleil, où la curiosité et la convivialité seront au rendez-vous !

Tout commence par une déambulation*, festive et musicale, menée par le collectif Slowfest à bord de son fameux vélo cargo. Une véritable exploration commentée en présence de Bordeaux Architectures Tours.

Après quoi, direction le futur parc rue Carpentier pour un pique-nique géant. Apportez votre panier, votre plaid, votre bonne humeur – et tant qu’à faire, de quoi partager avec les voisins !

Et pour clôturer cette journée entre nature et mélodies : une performance musicale accompagnera ce moment de partage.

RDV le 20 septembre, de 17h à 20h, pour ce temps fort au cœur du projet urbain !

*Départ place Gabriela Mistral >> Arrivée au 7 rue de Peyandreau (à la maison).

Place Gabriela Mistral, Mérignac Quatre Chemins, Mérignac Mérignac 33700 Les Eyquems Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@marne-soleil.fr »}] [{« link »: « https://www.lafab-bm.fr/ »}, {« link »: « https://slowfest.org/ »}, {« link »: « https://bordeaux-architecture-tours.fr/ »}]

Le 20 septembre, à Mérignac, La Fab propose une journée de (re)découverte des quartiers Marne et Soleil mêlant curiosité et convivialité. Ville Quartier

©Slowfest