Changer l’eau des fleurs Haguenau mardi 7 octobre 2025.

Changer l’eau des fleurs

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07 21:50:00

Date(s) :

2025-10-07

Violette est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés.

Valérie Perrin nous fait partager l’histoire intense d’une femme qui a ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel. L’auteure crée autour de cette fée du quotidien, un monde plein de poésie et d’humanité. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Violette is a cemetery keeper in a small Burgundy town. Her daily routine is punctuated by her work and the confidences of passers-by and regular visitors.

German :

Violette ist Friedhofswärterin in einer kleinen Stadt in Burgund. Ihr Alltag wird von ihrer Arbeit und den vertraulichen Gesprächen von Durchreisenden und Stammgästen bestimmt.

Italiano :

Violette è la guardiana di un cimitero in una piccola città della Borgogna. La sua routine quotidiana è scandita dal lavoro e dalle confidenze dei passanti e dei visitatori abituali.

Espanol :

Violette es vigilante de un cementerio en una pequeña ciudad de Borgoña. Su rutina diaria está marcada por su trabajo y las confidencias de los transeúntes y visitantes habituales.

