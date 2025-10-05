CHANNEL ONE SOUND SYSTEM – ATABAL Biarritz

CHANNEL ONE SOUND SYSTEM Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

ATABAL PRÉSENTE : CHANNEL ONE SOUND SYSTEMChannel One fait partie des sounds systems roots & culture les plus respectés dans le Monde. Il est, avec Jah Shaka etAba Shanti I, l’un des plus anciens sound systems de l’école anglaise.Pierre angulaire et ambassadeur du dub, le selecta Mikey Dread (membre unique de Channel One à l’heure actuelle)diffuse ses messages conscients, ses sélections exclusives 100% vinyles et ses vibrations positives, avec ou sans sonsound system “handmade”, depuis plus 40 ans! Une vraie légende vivante à voir en session en 2025.Contact PMR : malvina@atabal-biarritz.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64