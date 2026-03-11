CHANSON À DEUX, C’EST MIEUX !… ?

Fouzilhon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Chansons d’humeur… Chansons d’amour… Avec la présence, la gouaille et l’enthousiasme qu’on leur connaît, Emily Prezniczka et Tom Torel, tout en humour, racontent, chantent, susurrent et braillent… La géométrie variable du couple et de l’amour.

Plein tarif: 14€ -Réduit 10€. de 18 ans 6€. Adhésion 15€. Sur réservation

Chansons d’humeur… Chansons d’amour… Avec la présence, la gouaille et l’enthousiasme qu’on leur connaît, Emily Prezniczka et Tom Torel, tout en humour, racontent, chantent, susurrent et braillent… La géométrie variable du couple et de l’amour. Des éblouissements magnifiques d’un amour naissant, au sordide des déchirements, une déclinaison à deux voix sur les miracles et les affres de la relation amoureuse. En compagnie de Bertold Brecht, Fernandel, Brassens, Mireille, Colette Renard, Anne Sylvestre, Sacha Distel, Aznavour, Dalida, Boby Lapointe, Juliette, Henri Tachan, Boris Vian et…. Molière !

Plein tarif 14€ Réduit 10€. de 18 ans 6€. Adhésion 15€. Sur réservation. .

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 69 38 49 34 resatdp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Moody songs… Songs of love? Emily Prezniczka and Tom Torel tell, sing, whisper and bawl about the variable geometry of the couple and love… The variable geometry of couples and love.

Full price: 14? -Reduced 10?. 18 years and under: 6? Membership: 15? On reservation

L’événement CHANSON À DEUX, C’EST MIEUX !… ? Fouzilhon a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OT AVANT-MONTS