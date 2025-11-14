Chanson argentine Vouharte
Chanson argentine Vouharte vendredi 14 novembre 2025.
Chanson argentine
Chez l’habitant Vouharte Charente
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
A contre Tango duo accordéon-chant
Maëlle Aguila et Natacha Roscio
Chez l’habitant Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 07 01 auvino2@yahoo.fr
English :
A contre Tango accordion-singing duo
Maëlle Aguila and Natacha Roscio
German :
A contre Tango Akkordeon-Gesangsduo
Maëlle Aguila und Natacha Roscio
Italiano :
A contre Tango duetto fisarmonica-canto
Maëlle Aguila e Natacha Roscio
Espanol :
A contre Tango dúo acordeón-cantante
Maëlle Aguila y Natacha Roscio
