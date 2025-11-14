Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chanson argentine Vouharte

Chanson argentine Vouharte vendredi 14 novembre 2025.

Chanson argentine

Chez l’habitant Vouharte Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

A contre Tango duo accordéon-chant
Maëlle Aguila et Natacha Roscio
  .

Chez l’habitant Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 07 01  auvino2@yahoo.fr

English :

A contre Tango accordion-singing duo
Maëlle Aguila and Natacha Roscio

German :

A contre Tango Akkordeon-Gesangsduo
Maëlle Aguila und Natacha Roscio

Italiano :

A contre Tango duetto fisarmonica-canto
Maëlle Aguila e Natacha Roscio

Espanol :

A contre Tango dúo acordeón-cantante
Maëlle Aguila y Natacha Roscio

L’événement Chanson argentine Vouharte a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente